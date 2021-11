Le roi fait éteindre les caméras de l'aéroport

Les fans du roi de Thaïlande ainsi que les curieux sont restés sur leur faim, dimanche à Zurich, en Suisse. Ils n’ont pas pu suivre sur internet l’atterrissage de l’avion qui transportait Rama X via un vol spécial en provenance de Bangkok. Et pour cause: alors que l’aéroport filme d’habitude 24 heures sur 24 les arrivées sur le tarmac, les webcams sont restées noires pour la royale arrivée, relate Blick lundi.

Les caméras auraient été désactivées selon les vœux de la famille royale thaïlandaise. Mais l’aéroport nie avoir accédé à cette demande. Selon lui, c’est la police cantonale qui en est responsable. Interrogée, celle-ci a refusé de s’exprimer sur le sujet. Elle n’a pas voulu non plus – pour des raisons de sécurité – expliquer les motifs qui l’ont poussée à accepter cette requête.

Déjà en 2020

Ce n’est pas une première, selon le journal. En 2020 déjà, l’aéroport avait désactivé ses caméras lors de la venue du même roi Rama X en Suisse. La police zurichoise avait même arrêté un photographe qui avait tenté de prendre un cliché du monarque.

Vajiralongkorn, 59 ans, règne sur la Thaïlande depuis le 1er décembre 2016 sous le nom de Rama X. Il est le seul fils parmi les quatre enfants du roi Bhumibol Adulyadej, mort après septante ans de règne. Il mènerait une existence luxueuse et dissolue, le plus souvent en Bavière, avec ses épouses et concubines.

(L'essentiel/cht)