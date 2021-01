Malins, les singes préfèrent chiper les objets de valeur

Un talent à faire pâlir d’envie les meilleurs pickpockets du genre humain! Les singes du temple d’Uluwatu, sur l’île indonésienne de Bali, ont développé des capacités étonnantes pour détrousser les touristes qui visitent le site. Des chercheurs de l’Université canadienne de Lethbridge ont découvert qu’ils savaient très bien évaluer la valeur des objets qu’ils dérobent.

Ces macaques à longue queue savent que smartphones, portefeuilles et lunettes de vue, par exemple, sont beaucoup plus précieux que de vulgaires tongs, casquettes ou étuis vides d’appareil photo. En les volant, ils ont plus de chances de recevoir de la nourriture, et en plus grande quantité, de la part de leurs victimes.

A Brazilian tourist has had a holiday snap to remember when a monkey took a selfie on his camera.

