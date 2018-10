Enfants unis face au cancer, ils se sont mariés

Couple Marries Years After Meeting as Patients at Children's Hospital: Every Day 'Is a Gift' https://t.co/IJdSIzy9yX— People (@people) 2 octobre 2018

Joel était âgé de 7 ans lorsque les médecins lui ont diagnostiqué un ostéosarcome, la plus courante des tumeurs malignes osseuses. Après avoir enduré une chimiothérapie, l'enfant a dû se faire amputer du bras droit. Pendant son séjour à l'hôpital des enfants St. Jude, à Memphis (Tennessee), le jeune garçon a fait la connaissance de Lindsey, qui souffrait d'une leucémie. Unis dans la maladie, les deux enfants ont noué une forte amitié. Leurs chemins se sont cependant séparés quand Joel est parti faire ses études, Lindsey prenant la direction de l'Arkansas.

Quelques années plus tard, le destin a fini par réunir les deux Américains, grâce à l'hôpital où ils s'étaient rencontrés: ils ont tous deux commencé à travailler pour l'ALSAC, l'organisation de collecte de fonds et de sensibilisation de l'établissement St. Jude.

«Nous avons toujours ressenti un truc l'un pour l'autre»

Après ces retrouvailles, Lindsey et Joel ont rapidement compris que leur amitié était en train d'évoluer vers un lien plus fort. «Je crois que nous avons toujours ressenti un truc l'un pour l'autre. Il m'a juste fallu un temps fou pour dire quelque chose», confie Joel à People. Les deux anciens camarades d'infortune ne s'y sont pas trompés: c'était bien de l'amour.

Vingt ans environ après leur rencontre, Joel et Lindsey se sont mariés le 1er septembre dernier dans l'hôpital où tout a commencé. Une évidence pour les amoureux, qui espèrent que leur histoire donnera de l'espoir aux jeunes malades: «J'ai pu épouser l'amour de ma vie et j'espère que tout le monde pourra le faire. Si notre histoire doit avoir une signification, alors ce serait celle de montrer aux familles et aux enfants qui se battent contre le cancer qu'il y a une vie après», explique l'Américain, aujourd'hui âgé de 38 ans. «Jamais je n'aurais imaginé que mon coup de cœur d'enfance puis meilleur ami devienne un jour mon mari», s'émerveille pour sa part Lindsey.

Joel et Lindsey se sont mariés au début du mois de septembre (Image Facebook)

(L'essentiel/joc)