L'unique terre de refuge pour fuir cette canicule

"Nous sommes en 2019 après Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par la #canicule… Toute ? Non. Un village peuplé d’irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l’envahisseur !"#Bretagne pic.twitter.com/mb6ppN5HCS — Rire rire (@Kuikui47533892) 24 juin 2019

Souvent critiquée pour son temps maussade, la Bretagne risque de devenir la destination rêvée pour fuir les fortes chaleurs. Dans cette région de l'Ouest de la France, la météo oscille entre des passages nuageux et la pluie. Une situation qui ravit les habitants, et les potentiels touristes, avec plus ou moins de sérieux, surtout sur les réseaux!

La vague de chaleur devrait tout de même finir par toucher la région en fin de semaine, selon Météo France. L'air chaud devrait se déporter vers l'Ouest du pays et les températures finiront par augmenter. Toute la France devrait connaître des températures supérieures à 30°C. Mais la Bretagne fera tout de même partie des endroits les moins chauds de France. Un «pays» vraiment à part, qui ne manque jamais de se faire remarquer.

Les Finistériens la semaine prochaine affrontant la horde de touristes essayant de fuir les grosses chaleur de la #Canicule ... !!#Bretagne pic.twitter.com/K5yknOvzhw — RT Pierre (@RouatP) 23 juin 2019

Canicule – La Bretagne ferme sa frontière face à l'arrivée massive de réfugiés climatiques https://t.co/qv9X0Lqw6n — Le Gorafi (@le_gorafi) 24 juin 2019

" L'heure est grave mes soeurs... Suite à la #Canicule les envahisseurs français sont à nos portes il faut agir !!! "#Bretagne

Météo France pic.twitter.com/gxeixIKUD5 — RT Pierre (@RouatP) 24 juin 2019

Y'a a peu près 95% du pays en train de mourir a cause de chaleur, et puis y'a la Bretagne #canicule pic.twitter.com/PNxpkd7D0u — Daymdak (@Daymdak1) 24 juin 2019

(L'essentiel)