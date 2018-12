Un couple nu sur une pyramide fait un tollé

Une vidéo montrant une femme et un homme nus au sommet d'une pyramide du plateau de Gizeh en Égypte suscite l'indignation dans ce pays musulman et sur le web. Sur les images, on voit une femme grimper la célèbre pyramide pour y retrouver son partenaire. À la fin, on aperçoit les tourtereaux enlacés nus au sommet du monument, rapportent nos confrères de 20 Minuten.

La scène a de quoi déplaire aux autorités égyptiennes qui ont ouvert une enquête. Le bureau du procureur général s'est saisi de l'affaire, a rapporté le journal local d'État« Al-Ahram» ce week-end. L'enquête devra déterminer si la vidéo, qui est d'ailleurs attribuée à un couple danois, est bien réelle ou s'il s'agit d'images manipulées.

Pour l'heure, les Égyptiens ne décolèrent pas sur les réseaux sociaux. Leurs commentaires indignés vont bon train. Dans la mesure où le complexe pyramidal est fermé la nuit et gardé par des agents de sécurité, certains pensent que le couple aurait corrompu les gardes pour obtenir l'entrée. Pour un autre internaute, cette affaire est tout simplement «scandaleuse».

