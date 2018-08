Elle retrouve celle qui l'a sauvée de la noyade

L'histoire est presque trop belle pour être réelle. Il y a dix jours, Sue contactait des médias suisses pour lui venir en aide. La Canadienne de 33 ans était à la recherche d'une certaine Patrizia, qui lui avait sauvé la vie une année et demi auparavant. Lors d'un voyage à Oman avec son mari, la jeune femme a connu une expérience traumatisante. Alors qu'elle nageait dans une piscine naturelle, elle est victime d'une crise de panique et commence à se noyer. Une inconnue la ramène à la surface et lui évite le pire. Sous le choc, Sue n'a pas le temps de remercier correctement sa sauveuse dont elle ne retient que deux choses: elle est Suisse et s'appelle Patrizia.

Pour y remédier, la Canadienne décide de retrouver son« Swiss angel» et de la remercier de vive voix, puisqu'elle était justement de passage en Suisse cette semaine. Elle demande l'aide des médias et 20 Minutes, Blick ainsi que Ticinonline jouent le jeu.

Comme des jumelles

La magie des réseaux sociaux opère et lundi dernier, Sue informe qu'elle est non seulement bien arrivée en Suisse mais qu'elle a également reçu des nouvelles de Patrizia: «Elle m'a contactée sur Facebook alors qu'elle était en Autriche. Un de ses amis avait lu un article. Les deux femmes décident alors de se rencontrer à Zurich. «J'ai tout de suite reconnu sa voix et son accent, ainsi que la forme de ses yeux, raconte Sue. C'était incroyable. On s'est prise dans les bras et je n'en revenais pas. Je n'arrêtais pas de dire "J'arrive pas à croire que je t'ai retrouvée"».

Patrizia, 33 ans, passe la journée avec la Canadienne. Les deux nouvelles amies échangent au sujet de la fameuse mésaventure à Oman. «Je ne savais pas que mon action avait eu autant d'influence sur la vie de Sue», confie Patrizia à Blick. Pour témoigner de sa reconnaissance, Sue lui a offert du sirop d'érable tout droit importé du Canada. Il faut croire que les chemins de ces deux femmes étaient destinés à se croiser: elles partagent la même date de naissance. Jour, mois, année identiques, comme le révèle Sue sur son compte Facebook.

(L'essentiel/dri)