Des orangs-​​outans jouent avec des loutres

Ce lundi, des photographies du zoo Pairi Daiza du Domaine du Cambron, en Belgique, ont commencé à circuler. On y voit des orangs-outans jouer avec des loutres. Selon le porte-parole du zoo, Mathieu Goedefroy, ces animaux «doivent être constamment divertis et occupés, mentalement, émotionnellement et physiquement», et ce, dans le cadre d'un programme qui vise à assurer le bien-être des primates en captivité.

Raison pour laquelle la famille de loutres a été autorisée à vivre dans la rivière qui traverse l'enceinte abritant la famille d'orangs-outans, qui est arrivée dans ce zoo en 2017.

Berani, 3 ans, a tissé un lien fort avec les loutres

«Les loutres aiment vraiment sortir de l'eau pour aller jouer avec leurs grands amis à fourrure», a déclaré M. Goedefroy, ajoutant que Berani et Ujian ont développé un lien particulièrement fort avec leurs voisins. «Cela rend la vie plus amusante et intéressante pour les deux espèces animales, ce qui en fait une expérience très réussie», a-t-il ajouté.

Les orangs-outans sont actuellement menacés par les plantations d'huile de palme dans leurs régions d'origine de Bornéo et de Sumatra. À noter que, à l'instar d'autres zoos en Europe, Pairi Daiza est fortement impacté par la crise sanitaire mondiale liée à l'épidémie de Covid-19. L'établissement a décidé de retarder sa réouverture au public initialement prévue à l'entame des vacances de Pâques (6 avril).

Nunca pensaste que necesitabas fotos de orangutanes y nutrias hasta que las viste.Fotos del Zoo Pairi Daiza (Bélgica) pic.twitter.com/hskuMTft1i— Jesús Gamarra (@Gamarraptor) 30 mars 2020

(L'essentiel/utes)