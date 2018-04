Kim Jong-​​un réclame des röstis pour le sommet

Les symboles seront au menu du banquet qui rassemblera vendredi, après leur sommet historique, le président sud-coréen Moon Jae-in et le leader nord-coréen Kim Jong-un. Les deux dirigeants dégusteront notamment des... röstis! Un mets qui sera préparé à la coréenne et qui rappellera à Kim Jong-un son enfance en Suisse, a précisé la présidence sud-coréenne, mardi.

La petite histoire ne dit pas si le dictateur de Pyongyang a exigé du lard ou pas dans ses pommes de terre. Toujours est-il que jusqu'ici la Corée du Nord n'avait jamais confirmé officiellement que Kim Jong-un avait passé une partie de son enfance dans le canton de Berne. C'est chose faite via la demande gastronomique de ce dernier!

Nouilles froides aussi au menu

Seront également servis au banquet de ce sommet historique des fruits de mer, de la viande et du riz des villes natales de Moon Jae-in et de ses prédécesseurs Kim Dae-jung et Roh Moo-hyun, qui avaient participé à Pyongyang en 2000 et 2007 aux deux premiers sommets intercoréens.

Moon Jae-in a également proposé que des nouilles froides, un plat emblématique du Nord, soient au menu, et Pyongyang a accepté de mettre à disposition un de ses plus grands cuisiniers. Il faut dire que la Corée du Sud a sa recette de nouilles froides, mais celle de Pyongyang est paraît-il plus réputée.

L'heure de ces repas n'a pas été communiquée, mais ce dîner aura lieu au même endroit que le sommet proprement dit, dans la «Maison de la Paix», un édifice situé dans la partie sous contrôle sud-coréen de la Zone démilitarisée (DMZ) qui divise la péninsule.

(L'essentiel/afp)