Un paquebot traverse l'étroit canal de Corinthe

Mercredi dernier, les passagers présents à bord du MS Braemar se sont donnés rendez-vous sur le pont pour assister à l'incroyable spectacle. D'une largeur de 22,5 mètres, long de 196 mètres et pesant plus de 24 000 tonnes, ce géant des mers a réussi à traverser le canal de Corinthe dont la largeur minimale est de 24,60 mètres.

Le passage était si étroit que, par moments, il suffisait aux touristes de tendre la main pour toucher les parois de la tranchée artificielle qui relie le golfe de Corinthe de la mer lonienne au golfe Saronique de la mer Égée. Le canal, long de six kilomètres, est surplombé d'impressionnantes falaises de 50 mètres de hauteur.

Wonderful views and exhilarating. Could touch the trees as we passed by. Congratulations to Captain Jozo Glavic and his crew — Valerie Hill (@longdenval) October 11, 2019

«Des vues imprenables et exaltantes! On pouvait presque toucher les arbres lorsqu'on traversait. Bravo au capitaine Jozo Glavic et son équipe!». Transportant plus de 1 200 passagers et membres d'équipage, le MS Braemar était assisté d’un remorqueur afin d'éviter tout problème grave.

And she's through!

Today #Braemar made history as the longest ever ship to cruise through the #CorinthCanal. pic.twitter.com/zLE87z2fCr — Fred. Olsen Cruise Lines (@FredOlsenCruise) October 9, 2019

(sl/L'essentiel)