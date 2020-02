Sous coke, ils tirent leur fille du lit pour fuir les démons

Plusieurs nuits blanches, de l'alcool et de la drogue: tel est le cocktail infernal qui a plongé un couple suisse dans un grave délire paranoïaque, en été 2018. Le soir du 21 juillet de cette année, l'époux, 39 ans, avait bu deux à trois bouteilles de vin, ainsi que quelques canettes de bière. Sa femme, 35 ans, avait aussi consommé de l'alcool mais moins. Les deux avaient par ailleurs sniffé de la cocaïne et n'avaient pas dormi depuis plusieurs jours.

La situation avait commencé à tourner au vinaigre lorsque le trentenaire avait mis leur fille de 10 ans au lit. Au moment de la coucher, elle lui avait confié avoir peur toute seule dans sa chambre. Pensant probablement bien faire, il avait alors tenté de la rassurer en sortant une hache, un couteau et une épée. Il avait disposé les armes dans le salon et avait expliqué à sa fille qu'il la protégerait si quelque chose devait se produire.

Démons et loups-garous

Or au fil de la soirée, le couple avait commencé à paniquer et à partir en plein délire. Il pensait notamment être poursuivi par des démons et des loups-garous. Vers minuit, la situation était devenue si ingérable pour les époux qu'ils avaient décidé de fuir leur maison avec leur fille et leur chien. Afin de se défendre, le mari avait emmené le manche de la hache.

L'homme avait ensuite tenté à plusieurs reprises de faire arrêter des voitures afin d'échapper aux «créatures» qui les pourchassaient. Debout au milieu de la route, il avait notamment frappé contre la vitre d'une voiture qui passait à côté de lui à la vitesse du pas.

Pour finir, toute la famille - mis à part le chien que les époux avaient abandonné en cours de route - était montée à bord d'un taxi. Or après quelques minutes, le père avait eu l'impression que le chauffeur souriait bizarrement. Il l'avait donc frappé au visage à plusieurs reprises avant d'ouvrir la porte du conducteur et de le jeter sur la route. Le chauffeur de taxi avait été grièvement blessé.

Planqués dans un buisson

Le couple et son enfant avaient par la suite continué leur route à bord du taxi volé avant de traverser un gazon, de percuter une remorque garée et de s'immobiliser devant le garage d'une maison. La fillette avait subi des blessures. Mais là encore, au lieu de l'amener à l'hôpital, ses parents avaient jugé plus judicieux de se planquer dans un buisson avant d'être retrouvés vers 2h du matin par la police.

Les époux comparaîtront mercredi devant le tribunal d'arrondissement. Le Ministère public a requis 14 mois de prison avec sursis ainsi qu'une amende de 1200 francs (1121 euros) pour le père de famille. Il a aussi demandé soit une mesure thérapeutique institutionnelle soit un traitement ambulatoire à son encontre. Pour finir, le Ministère public demande que l'Autrichien soit expulsé de Suisse.

La sanction requise à l'encontre de la mère est un peu plus clémente: une peine pécuniaire avec sursis de 150 jours-amende à 30 francs (28 euros) ainsi qu'une amende de 800 francs (747 euros) et un traitement pour soigner son addiction à la drogue. On ignore où vit actuellement la fille du couple et quand le verdict sera rendu.

