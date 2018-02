Le rêve de toute une vie a viré au cauchemar

C'était le rêve de leur vie. Tanner et Nikki, deux amoureux originaires de Floride, fantasmaient depuis longtemps à l'idée de tout plaquer et de partir voguer sur les eaux des Caraïbes. Il y a deux ans, le couple a décidé de sauter le pas. Les deux Américains ont économisé de l'argent, vendu la majeure partie de leurs biens et se sont offert un bateau à voile construit en 1969, raconte «People».

Pendant des semaines et des semaines, le couple s'est employé à retaper l'embarcation, qu'ils ont surnommée «Lagniappe», qui signifie «cadeau en plus» en créole. «Nous voulons adopter un mode de vie minimaliste mais être tout de même capable de découvrir le monde. Nous pouvons aller où nous voulons dans le monde, selon notre propre agenda», se réjouissait Tanner, 26 ans. «Ce qui nous attire le plus, c'est la liberté!», ajoutait sa compagne de 24 ans.





Ils percutent un objet

Une fois le bateau fin prêt, le père de Tanner a passé plusieurs mois à apprendre au jeune couple à le manœuvrer, entre l'Alabama et la Floride. Tanner et Nikki, qui vivaient sur le voilier depuis le mois d'avril 2017, ont fait leurs adieux à leurs proches mardi et sont partis à l'aventure. Ils ont mis le cap sur Key West (Floride), la première grande étape de leur périple. Les deux premiers jours du voyage des tourtereaux a dépassé leurs espérances: coucher de soleil, burritos, dauphins, le tableau était parfait.

Le deuxième soir, Nikki et Tanner ont pris la direction de John's Pass, village de pêcheurs au large de la Floride. Mais, en s'approchant de la plage, le couple a eu du mal à suivre les bouées de navigation et son bateau a percuté un objet caché sous l'océan. La coque du voilier a été endommagée par le choc, et de l'eau a commencé à envahir l'embarcation. En catastrophe, Tanner et Nikki ont mis leur gilet de sauvetage, pris leur chien sous le bras et ont sauté à l'eau, regardant leurs derniers biens disparaître dans l'obscurité.





Sans travail, sans rien

«J'ai vu mes rêves couler avec le bateau. Tout ce que nous avions planifié avait disparu en quelques minutes», confie Nikki. Secourus et mis à l'abri, les deux amoureux ont ensuite pu retourner près de leur violier pour voir s'ils pouvaient sauver quelque chose. Mais tout était fichu.





«Cela semblait irréel, j'ai pensé que j'allais me réveiller et que tout ça n'était qu'un rêve», raconte Tanner. Les Américains n'avaient pas assuré leur bateau, et comme ils ont quitté leur travail, ils se retrouvent sans rien, à part quelques sous sauvés in extremis lors du naufrage. Grâce à la générosité des internautes, le couple a déjà pu récolter plus de 15 000 dollars. Dès qu'ils en auront les moyens, les deux amoureux se rachèteront un voilier et repartiront à l'aventure.

(L'essentiel/joc)