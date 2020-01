Un chien passe commande dans un Fast Food

Un internaute de Portales au Nouveau Mexique, expose au cours de 3 vidéos tik tok la routine particulière d’un chien vagabond. Tous les soirs, le canidé se présente devant la porte d’une franchise de sandwicherie «Subway» pour réclamer un repas spécialement préparé par un des employés, une habitude qui lui vaut le surnom de «Subway Sally». De plus, ce chien est exigeant, nous raconte l'utilisateur, sur un ton humoristique: «Si cela prend trop de temps, "Subway Sally" va réclamer au Fast Food d’en face chez Tacos Bell».

La première vidéo de présentation a fait le buzz avec plus de 3 millions de vues et a suscité de nombreuses réactions. Certains internautes ont suggéré à l’employé de contacter une association ou encore de prendre le chien chez lui. Ce dernier explique alors dans une autre vidéo que des personnes ont déjà tenté d’emmener le chien mais en vain puisqu’il finit toujours par revenir.

«Subway Sally» est devenue une véritable mascotte dans le quartier et semble être appréciée puisque de nombreuses personnes lui procurent soins et nourriture.

Not to be dramatic but I would die for Subway Sally pic.twitter.com/T7ufMbYEfR