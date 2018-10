Le prince William a salué... le prince William

Rencontre inattendue pour le prince William dans la ville de Kinamba. Alors qu'il passait un moment avec les membres d'une équipe locale de football, il s'est retrouvé face... au prince William. C'est le compte Twitter de Kensington Palace qui a fait part de ce drôle de hasard.

Le prince William anglais, qui est le président de l'équipe de football d'Angleterre, a ensuite offert un maillot de l'équipe d'Aston Villa à son homonyme, ainsi qu'à tous les joueurs de Kinamba. Il s'agit du club dont il est fan.

William meets Prince William — The Duke of Cambridge met his namesake at Kinamba, before presenting him with an @AVFCOfficial shirt #PartOfThePride pic.twitter.com/FW3VgWtHgn