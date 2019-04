Il a traversé l'Atlantique dans un tonneau à 72 ans

Jean-Jacques Savin, 72 ans, qui traverse depuis fin décembre l'Atlantique à bord d'un tonneau, a annoncé samedi que sa traversée était «terminée» et «réussie» après être entré en mer des Caraïbes. «Après 122 jours et neuf heures, le méridien me positionne dans la mer des Caraïbes. La traversée est terminée. Merci à tous», annonce le septuagénaire par email. Le message est accompagné d'une photo, peu lisible, de son GPS.

«J'ai traversé le méridien qui me positionne en mer des Caraïbes à 20h heure française», précise-t-il dans un message à l'AFP, «la traversée de l'Atlantique est réussie. Maintenant, il faut que je trouve un moyen pour me faire embarquer et déposer près d'un port. Actuellement, je dérive vers la Floride». «Je suis encore éloigné des côtes des Grandes Antilles», ajoute-t-il en exprimant un «soulagement. À cause des vents capricieux, j'ai cru par moment que j'arriverai aux Bermudes (plus au nord, NDLR) et donc la traversée aurait échoué», écrit-il encore.

Dans une interview, le baroudeur avait indiqué qu'il estimerait son exploit achevé une fois entré dans la mer des Caraïbes. L'ancien militaire s'est lancé à la mer le 26 décembre de l'île d'El Hierro dans les Canaries, pour traverser l'Atlantique mû par la seule force des courants.

(L'essentiel/afp)