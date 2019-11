En confiance, le faux pilote finit par se faire griller

Son histoire rappelle un peu le film «Attrape-moi si tu peux», Leonardo DiCaprio en moins. Voyageur régulier, Rajan Mahbubani pensait avoir trouvé l'astuce ultime pour prendre l'avion gratuitement: se faire passer pour un pilote. Grâce à un uniforme de commandant de bord très bien imité, l'Indien de 48 ans pensait pouvoir berner le personnel, éviter les contrôles de sécurité et obtenir d'excellentes places dans l'avion.

Son plan a semble-t-il fonctionné. Jusqu'à mardi, jour où il s'est fait griller à l'aéroport de Delhi. Le quadragénaire s'apprêtait à embarquer sur un vol en direction de Kolkata quand il a été arrêté. Un membre du personnel de Lufthansa avait alerté la sécurité de l'aéroport parce qu'il «soupçonnait un passager de se faire passer pour un commandant de bord de la compagnie», a expliqué à CNN Sanjay Bhatia, assistant commissaire de police de l'aéroport de Delhi.

This 48-year-old man allegedly donned the uniform of a Lufthansa pilot to fool airport workers into letting him bypass security lines and get seat upgrades. https://t.co/fxvlPUyy52— CNN International (@cnni) November 21, 2019

Les autorités ont découvert que Rajan Mahbubani portait sur lui une fausse pièce d'identité de pilote Lufthansa. Face aux policiers, l'Indien a raconté qu'il publiait régulièrement des vidéos parlant d'aviation sur TikTok et YouTube, et qu'il avait obtenu son faux badge en Thaïlande. L'activité du quadragénaire sur les réseaux sociaux avait déjà attiré l'attention des responsables de la sécurité de l'aéroport de Delhi, qui ont mis fin à son petit manège mardi.

L'homme dit avoir réussi plusieurs fois à se jouer du personnel pour voler gratuitement. Il est actuellement incarcéré et sera probablement mis en examen pour tromperie et imposture. Il risque au maximum un an de prison.

(L'essentiel/joc)