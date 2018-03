Le chauffeur de ce camion mérite une médaille

Le chauffeur d'un camion-citerne a fait preuve d'un sang-froid et d'un savoir-faire impressionnants lors d'une manœuvre extrêmement périlleuse, en Chine. Obligé de faire demi-tour sur une route très étroite, le conducteur s'est retrouvé en très fâcheuse posture, son véhicule menaçant de basculer dans le vide.

Aidé par les indications plus ou moins calmes d'une personne restée sur la route, l'individu s'en est finalement sorti sans mal. Publiée vendredi et reprise dimanche sur Twitter par Chris Buckley, correspondant en Chine pour le New York Times, cette vidéo a donné des sueurs froides à des milliers d'internautes.

(L'essentiel/joc)