Il contre-​​attaque avec des statues de femmes nues

Ueli Anliker est un excentrique. Le millionnaire vivant à Trimbach, en Suisse, est connu pour ses voitures et motos de luxe serties d’or. Or ses manières agacent ses voisins. Ils se disputent régulièrement en raison des constructions non autorisées sur son terrain et ses décorations peu communes.

Le dernier litige en date: un pavillon de style thaïlandais que le millionnaire a fait construire sans permis et qui lui sert de garage à vélos. Le sexagénaire, marié depuis plus de vingt ans à une Thaïlandaise, a conçu la maisonnette de telle façon à ce qu’elle ressemble à un temple thaï. Quinze voisins ont signé une pétition pour qu’il enlève la construction. Selon eux, elle ne s’intègre pas du tout dans le voisinage.

«Il croit qu’il est le roi ici»

Ueli Anliker est lui aussi sur le pied de guerre. Selon lui, ses voisins sont «juste jaloux». Il ne compte pas céder et a d’ores et déjà contre-attaqué. Jeudi dernier, il a installé de manière bien visible trois statues de femmes nues. «Je peux mettre ce que je veux dans mon jardin. C’est mon droit», estime-t-il. Une des poupées fait un doigt d’honneur, que le millionaire a pris soin de peindre en bleu. Ueli Anliker a également affiché la pétition des voisins à la clôture de son jardin, en grand format, affichant à la vue de tous les noms et adresses des plaignants. Pour finir, il précise qu’il portera plainte contre ses voisins pour racisme.

Interrogés, ses voisins qualifient cette plainte d’«absurde». Ce qui les dérange le plus, c’est la manière de faire du millionnaire. Selon eux, il chercherait sans cesse à se faire remarquer à tout prix. Et il n’aurait aucun respect pour le voisinage. «Il se fout de tout, même des lois, peste l'un d'entre eux. Il croit qu’il est le roi ici». Interrogées, les autorités n’ont pas voulu s’exprimer sur le cas concret. Elles précisent uniquement avoir ouvert une procédure civile.

(L'essentiel/Simon Ulrich/ofu)