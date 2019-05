Après un pari perdu, il doit parcourir 1 600 km

C'est un périple de 1 643 kilomètres qu'un jeune Français a entamé dimanche, selon La Dépêche. Il s'est lancé à l'assaut de la traversée de l'Europe depuis Budapest, en Hongrie, pour rejoindre son village de Cambounet-sur-le-Sor, près de Castres, dans le sud de la France. Mais qu'est-ce qui a bien pu amener ce jeune homme à faire un tel voyage? Un pari passé entre quatre joueurs de foot amateurs, réunis lors d'une visite à Budapest. «Samedi soir, nous avons visité les caves à vin avec une présentation d'un sommelier local», raconte un des quatre amis à «La Dépêche».

«De fil en aiguille, on a eu cette idée de tirer à la courte paille le fait que le perdant rentrerait par ses propres moyens afin d'honorer cela». C'est Pierre qui doit se lancer dans l'aventure avec un sac, une perche à selfie et 100 euros. Il a également un cigare, signal d'alerte en cas de coup dur. Et pour retracer son parcours, ses amis ont ouvert une page Facebook.

À 160 kilomètres du but

Dimanche, l'intrépide est donc parti de Budapest en direction de la Croatie. Il s'est même arrêté à Zagreb pour assister à un match de football. «À cause de l'orage, le stade était vide, donc il était le seul présent. Pierrot a d'ailleurs chopé la crève à être avec le maillot du club sous la pluie», relate son copain.

C'est ensuite en camion qu'il a poursuivi sa route pour atteindre Venise, en Italie, via la Slovénie. Puis un passage à Milan pour un nouveau match de football entre l'AC Milan et Bologne, cette fois-ci. Mais le jeune aventurier doit se hâter. Il doit reprendre le travail et a un match de foot avec ses coéquipiers ce samedi. Mercredi, il se trouvait à Montpellier, à quelque 160 kilomètres de son point de chute, selon la page Facebook qui lui est consacrée.

(L'essentiel/nxp)