Concentré, Charles Leclerc en oublie sa compagne

Grand amateur des courses virtuelles sur simulateur, Charles Leclerc n’a pas entendu que l’on sonnait à la porte de son logement à Monaco. Ni son téléphone portable qui vibrait et insistait. Sa petite amie, qui criait tant qu’elle pouvait son nom, avait oublié ses clés. Impossible d’entrer, le pilote de Ferrari, qui avait un casque sur les oreilles, était trop concentré sur sa course de rallye. «Elle a dû attendre 25 minutes en bas», a-t-il avoué sur son compte Twitter, confus, hilare.

En plein direct, le futur coéquipier de Carlos Sainz Jr au sein de la Scuderia s'est interrompu et a quitté son fauteuil. Raison de son départ soudain? Un message de sa compagne Charlotte sur le forum. La compagne du Français de 22 ans a finalement dû s’inscrire au service de streaming Twitch et acheter un abonnement pour communiquer avec lui et lui demander d’ouvrir enfin la porte.

She only subscribed one month though... — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) May 16, 2020

Alors que la F1 s’est arrêtée à cause de la crise du coronavirus, Charles Leclerc entretient ses talents d’as du volant devant son ordinateur. Le pilote, qui s’était imposé en Belgique et à Monza l’an passé, a remporté plusieurs Grands Prix virtuels et participe régulièrement à des compétitions que ses fans peuvent suivre en direct.

Tout est bien qui finit bien pour Charles Leclerc et sa compagne. Le pilote de l'écurie italienne finira même par regretter la durée de l'abonnement pris par la nouvelle fan: un mois. La prochaine fois, elle n’oubliera pas ses clés...

(L'essentiel)