Un collectif veut dénazifier un vin autrichien

Un cépage à connotation nazie? Le monde viticole autrichien s'interroge sur l'opportunité de débaptiser ou non le «Zweigelt», vin star des tables locales, après qu'un collectif a rappelé qu'il porte le nom d'un ancien militant hitlérien. Créé en 1922 par le botaniste autrichien Fritz Zweigelt (1888-1964) à partir d'un croisement entre le Saint-Laurent et le Blaufränkisch, ce cépage produit le vin rouge le plus consommé en Autriche.

Initialement baptisé «Rotburger», il porte depuis 1975 le nom de son créateur, sous lequel il est commercialisé et servi dans les restaurants. Mais Fritz Zweigelt était un membre de la première heure du parti nazi NSDAP et un antisémite convaincu, souligne l'Institut sans qualités directes, un collectif d'artistes qui a appelé cette semaine à ce qu'il soit débaptisé. Deux viticulteurs et un restaurant viennois ont indiqué qu'ils commercialiseraient désormais le vin sous l'appellation «Blauer Montag» (Lundi bleu), en allusion aux débuts de semaine difficiles après un week-end arrosé.

Pas le premier cas

L'organisme Österreich Wein Marketing, chargé de la promotion du vin autrichien, s'est dit ouvert à la discussion, tout en soulignant que le dossier devait être davantage étayé. Un point de vue partagé par l'historien Robert Streibel, qui a toutefois estimé «qu'une fois que tout sera prouvé et inattaquable, il sera difficile de cautionner le nom Zweigelt».

Ce nom de vin n'est pas le premier à faire polémique dans l'espace germanique. Un cépage appelé «Dr. Wagnerrebe» sous le Troisième Reich en hommage à un dirigeant agricole nazi avait ainsi dû être débaptisé après la Seconde guerre mondiale. Renommé «Scheurebe» en Allemagne, d'après le nom de son inventeur, il est aujourd'hui encore produit et commercialisé en Autriche sous le nom de «Sämling 88» (Semis 88). Mais cette appellation, qui se réfère au numéro du croisement qui a produit le cépage, est aussi sujette à controverse, le chiffre 88 étant un code employé dans les milieux néonazis pour signifier «Heil Hitler».

