Un étudiant se fait livrer son sac par un hélico

Scène surréaliste, vendredi dernier sur le parking de l'Université du Nord-Ouest à Vanderbijlpark, près de Johannesburg. Une vidéo montre un hélicoptère se poser près des voitures, et un étudiant s'approcher du pilote. Alors que les hélices de l'engin continuent de tourner, le jeune homme récupère un sac et s'éloigne tranquillement, et l'appareil redécolle dans la foulée.

«Oh, je crois qu'il a oublié son sac, et qu'un hélicoptère lui a apporté», commente l'auteure des images, qui n'en revient pas. «Qui es-tu? Qui es-tu, bor***? Mec, je perds la boule. Je perds la boule, pu***», hurle-t-elle en rigolant. «C'est cool, non? Ce type a dit que ses parents, plutôt que de conduire jusqu'à l'université, ont décidé de survoler le trafic!», raconte un autre étudiant à un journal local. Il ajoute: «Le problème, c'est que s'il oublie de nouveau ses bouquins, il n'aura plus d'excuses pour ne pas les récupérer à temps, vu que ses profs seront au courant de son moyen de transport.»

Un porte-parole de l'Université confirme qu'un hélicoptère s'est bel et bien posé sur le parking de l'institution, écrit News 24. Willis du Plessis précise qu'il n'a pas plus d'informations sur l'événement et qu'il ignore si l'appareil – vraisemblablement un Robinson R44 Raven – avait l'autorisation de se poser sur le campus.

(L'essentiel/joc)