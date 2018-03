Des préservatifs chinois trop petits pour les locaux

«Nous importons des préservatifs de Chine et certains se plaignent qu'ils sont trop petits», regrette David Parirenyatwa, ministre zimbabwéen de la Santé, relayé par Newsweek. «La région d'Afrique australe est la plus touchée par le sida et nous encourageons l'utilisation de préservatifs, explique-t-il. Les jeunes ont désormais une marque de contraceptifs qu'ils aiment, mais nous ne les fabriquons pas».

Pour remédier à ce problème, le ministre souhaite que les industriels du pays se lancent dans la production de préservatifs «made in Zimbabwe» qui répondent mieux aux besoins locaux, rapporte Newsday. «Si vous voulez être un gros marché, s'il vous plaît, fabriquez des préservatifs. Vous en importez de Chine mais certaines personnes se plaignent qu'ils sont trop petits. Vous devez donc être en mesure de produire vos propres préservatifs», affirme-t-il.

Selon Newsweek, près de 13,5% de la population du pays serait séropositive et pas moins de 40 000 nouveaux cas d'infection y seraient enregistrés chaque année.

(L'essentiel/jz)