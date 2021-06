Quelle est cette étrange créature filmée sur un pont?

Âmes sensibles s'abstenir... Une vidéo filmée sur une route indienne suscite de nombreux commentaires sur internet. Et pour cause, la créature filmée sur un pont par plusieurs automobilistes et motocyclistes médusés semble tout droit sortie d'un film de science-fiction. Mais il s'agit bien d'une silhouette humaine...

À la différence que la silhouette en question a plus à voir avec les zombies de «Je suis une Légende» qu'avec une réelle personne, quand bien même sa démarche pourrait être altérée par une trop grande consommation d'alcool ou de produits psychotropes. Mais alors, quelle est cette étrange créature? La question n'est pas prise à la légère. Une enquête a même été diligentée par les autorités de l'État de Jharkhand.

This video of what looks like a morbidly emaciated person in Hazaribagh, Jharkhand has been going viral this weekend, with all sorts of the usual legends circulating https://t.co/96tIFuHjMk pic.twitter.com/2Q0YO3FRj6