Jared Leto a reçu une oreille d’un fan

Jared Leto, 49 ans, s’est confié dans le dernier numéro du magazine «Public» au sujet de la fascination de certains de ses fans. L’acteur américain connu entre autres pour son rôle grandiose dans le film «Requiem For a Dream» et par son groupe «Thirty seconds to Mars», se rappelle avoir reçu un présent bien particulier en signe d’adoration: une oreille humaine accompagnée d’une note qui disait: «Tu écoutes?»

Entre la flatterie et la stupeur, l’artiste ne voit pas pour autant dans cet acte quelque chose de gore ou de sordide: « Je voulais lui témoigner de l’amour en retour et une forme d’admiration pour son acte hors du commun, alors j’ai percé un trou dedans et je l’ai portée en collier.»

(L'essentiel/ACY)