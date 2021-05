Il retrouve son chien 4 ans après, 1 300 km plus loin

L’histoire de Michael Joy et de son chien Sam n’a pas grand-chose à envier à un film Disney. Il y a quatre ans, l’Américain domicilié à Fort Benning (Géorgie) se promenait avec ses chiens quand ceux-ci ont pris la poudre d’escampette. Deux d’entre eux sont rentrés à la maison mais Sam, 4 mois, était introuvable. «J’ai conduit dans tout le quartier, je me suis rendu dans les refuges du coin. Je le cherchais sans relâche», raconte Michael à News Channel 5.

Get tissues ready for this one...Sam was dropped off by police who found him. Kennel staff scanned & found a #microchip then contacted the number on file. Turns out, Sam was missing for 4 YEARS, from Georgia! His owner drove 8hrs to get Sam in an emotional #reunion.☺️#happyending pic.twitter.com/kGtaeN4iX1 — City Dogs Cleveland (@CityDogsCLE) April 15, 2021

L’Américain étant dans l’armée, les déménagements sont fréquents. C’est donc la mort dans l’âme que lui et sa famille ont quitté la Géorgie pour se rendre à Fort Campbell, dans le Kentucky, à environ 800 kilomètres au nord-ouest. Malgré la distance, Michael n’a jamais renoncé à l’idée de retrouver son petit compagnon. «J’ai continué de faire des allers et retours, j’y suis retourné trois ou quatre fois après mon déménagement. Je me disais que peut-être il allait se pointer là-bas», confie l’ancien militaire.

Michael Joy's dog Sam went missing in 2016 in Georgia. Recently, he was found on the streets of Cleveland. https://t.co/SyioxUsbqY — KHOU 11 News Houston (@KHOU) April 30, 2021

Mais le temps a passé, et Sam était toujours introuvable. Depuis, Michael a pris sa retraite de l’armée et a adopté d’autres chiens, donnant le prénom de Sam à l’un d’entre eux. En fait, le Sam d’origine était encore en vie, à trois États de là. En avril dernier, l’Américain a reçu un coup de fil improbable d’un refuge de Cleveland, dans l’Ohio. Quand un employé lui a annoncé que son chien Sam était chez eux, Michael a d’abord cru que son interlocuteur lui parlait de son nouveau chien. «Je lui ai répondu que c’était impossible parce qu’il était devant moi et déjà, qu’est-ce qu’il ferait à Cleveland», raconte-t-il.

À la seconde où Michael a compris que l’employé du refuge lui parlait de son «premier» Sam, l’Américain a bondi dans sa voiture et roulé pendant huit heures. «Quand je l’ai vu, je me suis dit: "Oh mon Dieu, c’est lui. C’est lui"», témoigne le père de famille. Michael s’est félicité d’avoir eu la brillante idée à l’époque de faire pucer son cher compagnon à quatre pattes, ce qui a permis au refuge de faire le lien entre eux. «C’était comme rentrer à la maison après une mission et de revoir sa famille pour la première fois depuis un an», s’émerveille l’Américain, qui ne se sépare plus de son chien adoré.

(L'essentiel/joc)