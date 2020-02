Un zoo propose de donner le nom de votre ex à un rat

Ah la Saint-Valentin, ses soupers romantiques, ses déclarations enflammées, ses nuits passionnées... Prisée des amoureux, cette fête peut également être un véritable calvaire pour certaines personnes vivant mal leur célibat ou sortant à peine d'une rupture douloureuse. Le zoo de San Antonio (Texas) a pensé à ces cœurs brisés au désir de revanche, raconte ABC News.

Pour la Saint-Valentin, les clients qui le désirent pourront temporairement adopter un cafard ou un rat, qu'ils baptiseront avec le prénom de leur ex. Ensuite, ils donneront leur bête à manger à un animal du zoo, et la scène sera retransmise en direct sur le web. Baptisé «Cry Me a Cockroach», ce «happening» aura lieu le 14 février, bien évidemment.

«Vous pourrez donner le nom de votre ex à un cafard, et nous le servirons en collation à l'un de nos animaux pour seulement 5 dollars. Si votre ex était un serpent, vous pourrez même donner son nom à un rat, et nous le donnerons en pâture à un reptile pour 25 dollars», explique le parc animalier sur Facebook. Si elle fait bondir certains propriétaires de rat, l'initiative du parc animalier amuse beaucoup les internautes.

(L'essentiel/joc)