Les femmes dans le club des coupeurs de jambon

Couper du «jamón» est tout un art en Espagne, qui peut parfois rapporter plusieurs milliers d'euros par pièce. Mais un art encore majoritairement masculin, que les femmes commencent à investir. Dans les supermarchés espagnols, les femmes sont déjà nombreuses à manier le couteau. Au plus haut niveau en revanche, elles se font beaucoup plus rares. Fin janvier, Puri Garabaya, 31 ans, a été la première «cortadora» (coupeuse) à participer à la prestigieuse finale du championnat national des «cortadores de jamón» à Jabugo en Andalousie, qui a couronné Aníbal Falcón.

«C'est une fierté immense pour toutes les femmes, qui peuvent se dire: "regarde, nous aussi on peut arriver jusque là!"», a-t-elle déclaré avant la finale. Les femmes s'autocensuraient jusqu'ici «par manque d'assurance», dit-elle. «Pour qu'un cortador devienne un maître de l'art, il doit être capable de transformer la découpe en sensations, en harmonie et en émotions», explique Florencio Sanchidrian, une célébrité dans ce domaine. Il a déjà coupé du jambon pour les acteurs Robert De Niro et Al Pacino, pour le pape Jean Paul II, le roi d'Espagne ou encore le président américain Barack Obama... Au tarif de 3 500 euros la séance de découpe.

Aujourd'hui encore, les coupeuses de jambon qui ne se consacrent qu'à cette activité se comptent sur les doigts de deux mains, souligne Raquel Acosta. Elle a voyagé cette année à Berlin, Paris, Marseille et Londres pour promouvoir le jambon ibérique. «Cela a demandé plus de travail aux femmes d'entrer dans ce monde», reconnaît Manuel Pradas, conseiller de cortadores à Barcelone. Selon lui, le jambon a «longtemps été coupé de manière rudimentaire», faisant écho à «une Espagne plus ancienne, plus profonde, plus machiste».

