En cette période morose et angoissante, un journaliste de la chaîne NBC a bien malgré lui offert une parenthèse enchantée aux internautes. Deion Broxton était en train d'enregistrer son intervention depuis le parc national de Yellowstone quand une menace inattendue est apparue au loin. Venant sur la droite du reporter, un troupeau de bisons était en train de s'approcher dangereusement de lui.

La réaction du journaliste, qui n'a pas pu masquer sa panique, a fait hurler de rire de nombreux internautes. «Oh mon Dieu, oh mon Dieu», a-t-il lâché, jetant tour à tour des regards inquiets à la caméra puis aux animaux. N'écoutant que son courage, l'Américain a fini par décamper, embarquant sa caméra et chargeant sa voiture à la vitesse de l'éclair. «Ah non, je ne veux pas de problème avec vous. Oh non, oh non», a-t-il lancé aux bisons avant de s'enfuir.

Beau joueur, Deion Broxton a partagé les images sur son compte Twitter, où elles ont été vues près de 7 millions de fois depuis mercredi. «Il y avait un troupeau de bisons qui marchait droit sur moi», a-t-il expliqué sur le réseau social. Quelques heures plus tard, le journaliste a publié une vidéo des animaux en question, qui paissaient paisiblement un peu plus loin. «Voilà ce que j'ai filmé après avoir pris mes distances», a-t-il commenté, visiblement amusé.

