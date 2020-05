Il se font tatouer la date du mariage... qui est reporté

Depuis décembre 2017, Francis et Fionnuala attendaient ce grand jour. Les deux Britanniques de 26 et 24 ans devaient se marier le 16 octobre prochain. «Nous avons commencé à nous organiser. J’ai acheté ma robe en septembre 2018, réservé, choisi nos invités, tout», raconte la jeune femme à Unilad.

Lors de vacances en Turquie en juin 2019, le couple cherchait un moyen de tuer le temps avant de se rendre à l’aéroport pour prendre son vol de retour. C’est en passant devant un salon de tatouage que les Britanniques ont décidé de s’offrir une petite folie. Quoi de plus romantique que de se faire tatouer la date de leur futur mariage? «C’est marrant parce que nous avons fait très attention au fait que les chiffres romains soient corrects. Le personnel nous taquinait en nous demandant si nous étions bien sûrs de la date», se souvient Fionnuala.

Forcément, quand la crise du coronavirus a frappé, les deux amoureux ont vu tous leurs plans s’écrouler. «Quand on nous a appris que nous allions devoir reporter notre mariage, j’étais évidemment effondrée. Mais ce n’est qu’après que nous avons pensé à nos tatouages. Il valait mieux en rire qu’en pleurer», confie la jeune femme. Francis et Fionnuala ont gardé le sourire et déplacé leur mariage au 22 avril 2021. Mais que faire de ces tatouages? Le couple songe à faire quelque chose de grandiose ce jour-là, comme un saut en parachute. «Quoi que nous fassions, ce sera quelque chose de mémorable», assure la future mariée.

(L'essentiel/joc)