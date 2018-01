Il retrouve la bague de sa vie par pure coïncidence

Le jour où son futur beau-père lui a confié la bague de fiançailles qui avait appartenu à la grand-mère de sa copine, Nico Bellamy a compris qu'il était en possession d'un bijou extrêmement précieux. Il y a trois ans, le Californien a précautionneusement déposé la bague dans un local de stockage et a fait en sorte que Caitie, sa petite amie de longue date, n'en sache rien. En juillet 2017, lorsque le couple a déménagé, le jeune homme de 27 ans a décidé de récupérer le bijou. «L'idée de faire ma demande me trottait dans la tête depuis quelque temps. Alors je l'ai sortie avant le déménagement, histoire de la garder en sécurité avec moi», raconte-t-il à People.

Nico a placé le bijou dans un petit sac en plastique qu'il a déposé dans une boîte avant de glisser le tout dans son sac à dos. Une fois arrivé dans son nouveau logement, le Californien a posé son sac dans son salon et aidé les déménageurs à déplacer ses meubles. Quelques jours après, Nico s'apprêtait à se rendre à l'aéroport pour aller chercher le père de Caitie quand il s'est souvenu que la bague était toujours dans son sac à dos. Et là, ce fut le drame. «J'ai remarqué que mon sac à dos était ouvert. Quand j'ai tout sorti et réalisé que la bague n'était plus là, je me suis précipité vers la salle de bains et j'ai immédiatement vomi», raconte le jeune homme.

Une fois son état normal plus ou moins retrouvé, Nico s'est souvenu que les déménageurs lui avaient demandé s'ils pouvaient déplacer son sac à dos. Il s'est alors dit que la fermeture éclair s'était ouverte, que la bague était tombée et que les employés l'avaient peut-être ramassée. Mais ses coups de fil à la compagnie de déménagement se sont avérés vains. L'heure de partir pour l'aéroport approchant, Nico commençait à se préparer au fait d'annoncer à son futur beau-père la triste nouvelle. Caitie, elle, ne se doutait toujours de rien.

Une fois le papa de sa petite amie arrivé, le Californien s'est débrouillé pour le prendre à part et lui faire part de sa mésaventure. «C'est une personne très, très gentille, mais je n'ai jamais été dans une telle situation. Alors j'ai enlevé mes lunettes au cas où il me frapperait», se souvient Nico. Malgré tout, le futur beau-père du jeune homme a plutôt bien réagi, se contenant d'un simple «on trouvera une solution». Nico, Caitie et son papa ont ensuite emprunté les routes bondées de Los Angeles, et le jeune homme a décidé de prendre un autre chemin dans l'espoir de rentrer plus rapidement.

La providence à une intersection

Arrivé à une intersection, le Californien a remarqué une feuille de papier accrochée à un arbre. En grosses lettres rouges était écrit: «Trouvé bague de fiançailles». «Je me suis dit que ça devait forcément être la mienne parce que la coïncidence était tellement bizarre», raconte Nico. Par souci de discrétion, le jeune homme n'a pas pris le risque de noter le numéro devant sa copine. Plus tard, il a prétexté une promenade avec le chien pour retourner vers le fameux avis. Un SMS plus tard, Nico n'en revenait pas: la bague était bien la sienne. «Jamais je n'avais ressenti un tel soulagement», confie l'Américain.

Le couple en possession du bijou l'avait ramassé dans l'allée où les camions de déménagement avaient stationné une semaine plus tôt. Nico pense que les travailleurs ont ouvert la boîte, vu qu'elle ne contenait qu'un sac plastique vide, et l'ont négligemment jetée. Le Californien a gardé cette folle histoire pour lui, jusqu'au soir du Nouvel An où il a demandé sa belle en mariage, lors d'un séjour à Paris. «Ce furent les deux heures les plus stressantes de ma vie», conclut Nico. Caitie, elle, a dit oui. Evidemment.

