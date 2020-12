200 lettres d'amour sauvées grâce à Twitter

Je travaille en déchèterie et un homme est venu nous apporter un carton remplie de lettres adressées à une certaine Aimée Randonnet. Aidez-moi à retrouver ses enfants/petits enfants. Je ne veux pas que ça parte à la poubelle ???????? #RT pic.twitter.com/Aus52JbJhb — Cécile (@CecileFlpp) December 2, 2020

«Il me semble que c'est plus que mon sang que je perds. Ma petite Aimée, tu ne peux t'imaginer comme j'ai un cafard d'être ici»: ces mots de Pierre à Aimée, entre 1939 et 1945 auraient pu partir en fumée si une femme ne les avaient pas sauvés, mercredi, dans une déchetterie de Charente-Maritime, en France.

Cette juriste en droit de l'environnement qui travaillait dans l'établissement ce jour-là, a repéré un carton apporté par un homme. Et découvert le trésor, «enfoui sous des dizaines de journaux des années 60 et 70», raconte-t-elle à France Bleu Poitou. Elle a alors lancé un appel sur les réseaux sociaux pour retrouver le couple d'amoureux et sa famille. Partagé plus de 20 000 fois en quelques heures, le message permet de trouver une piste: le petit-neveu d'Aimée, retrouvé grâce à l'arbre généalogique qu'il a mis en ligne et sur lequel apparaissait la fameuse Aimée.

Aimée et Pierre ont fondé une famille après la guerre mais sont aujourd'hui malheureusement décédés, sans avoir pu relire une dernière fois leurs lettres, oubliées au grenier. C'est le nouveau propriétaire qui a apporté le carton à la déchetterie. La fille du couple d'amoureux, Claudine, 65 ans, a finalement récupéré la précieuse correspondance: «C'est presque un choc! J'étais loin de m'imaginer cela, après tant de temps, c'est intéressant de voir l'écriture et les sentiments des parents».

