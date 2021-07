Le dernier voyage d'un chien sur sa montagne préférée

Après une lutte de 18 mois contre une leucémie, Monty, un labradoodle de 10 ans, est à bout de forces. Alors, pour vivre une dernière belle aventure avec son fidèle compagnon à quatre pattes, Carlos Fresco a vu les choses en grand. Conscient de l’amour que l’animal portait aux montagnes de Brecon Beacons (pays de Galles), le Britannique de 57 ans a emmené Monty pour un voyage de 290 kilomètres depuis Londres.

L’hôtelier savait bien que son chien n’était plus assez en forme pour s’attaquer au Pen Y Fan, le sommet le plus haut de Galles du Sud (886 mètres). Il a donc dû improviser. «Je suis tombé sur une vieille brouette rouillée que j’ai décidé de dépoussiérer et de huiler. Le lendemain, j’ai mis Monty dedans, sur un tas de couvertures, et j’ai commencé à le faire rouler jusqu’au sommet. Il a adoré et la réaction des autres marcheurs a été incroyable», raconte le quinquagénaire.

En effet, la solidarité s’est rapidement organisée autour de Monty lors de cette ascension exceptionnelle, raconte The Brecon & Radnor Express. Les gens qui se retrouvaient sur le chemin de ce drôle de duo se relayaient pour pousser la brouette, pour le plus grand bonheur de l’animal. «J’ai été renversé par la gentillesse que l’on nous a témoignée. De parfaits inconnus qui prenaient le temps de dire bonjour et de donner un coup de main pour l’amener au sommet», raconte Carlos.

Passionnés de randonnées en montagne, Monty et Carlos ont vécu une dernière aventure forte en émotions. Peu après, l’animal est mort au pied du lit de son maître. C’était le mois dernier. «Il avait l’air très serein, et je suis heureux d’avoir pu vivre une ultime aventure avec lui», confie le Britannique, inconsolable. «Nos petits compagnons ne portent jamais de jugement, sont toujours là à nous attendre et nous réconfortent lorsque les choses ne vont pas bien», estime Carlos, qui a tenu à remercier une nouvelle fois tous les marcheurs l’ayant aidé à accomplir sa mission.

(L'essentiel/joc)