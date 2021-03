Un ours interrompt son coup de fil et le prend en chasse

Les automobilistes qui circulaient ce mercredi sur une route fréquentée de Nizhnevartovsk (Sibérie occidentale) ont assisté à une étrange scène. Un ours visiblement déboussolé s’est échappé d’un… hôtel, avant d’errer parmi les véhicules sous le regard peu rassuré des passants. La présence du plantigrade en a interloqué plus d’un: Nizhnevartovsk est une grande ville et il n’y a pas de forêt dans les alentours.

Sans raison apparente, l’ours s’est soudainement rué sur un homme qui était en train de parler au téléphone. Le malheureux a pris ses jambes à son cou, se lançant dans une course-poursuite haletante avec l’animal. Le piéton a finalement eu la bonne idée de traverser la route, ce qui a poussé l’ours à en faire de même. Celui-ci a été percuté par un bus qui arrivait en même temps, écrit RT.

L’histoire s’est plutôt bien terminée pour tout le monde. L’ours, qui s’est révélé ourse, n’a pas été sérieusement blessé(e) dans l’accident. Elle a été rapidement endormie et prise en charge par des spécialistes. Il ne s’agissait pas d’un spécimen sauvage mais d’un animal de compagnie, que son propriétaire gardait dans un hôtel du coin. La police cherche désormais à comprendre comment l’animal a pu s’échapper et si son propriétaire est en règle. Un deuxième ours a par ailleurs été découvert dans une cage, dans le même hôtel.

