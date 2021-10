Elle pose, sexy, devant le cercueil de son père

«Le papillon s'est envolé. RIP Papi, tu étais mon meilleur ami. Une vie bien vécue»: le message de Jayne Rivera sur Instagram était plutôt tendre et émouvant pour son père décédé quelques jours plus tôt. Sauf que ces mots accompagnaient une série de photos plutôt... incongrues.

En pareilles circonstances, il est de coutume de poster des photos du défunt pour lui rendre hommage. Au lieu de cela, la jeune femme a mis en ligne plusieurs photos d'elle, posant dans une robe plutôt sexy, devant le cercueil de son papa.

Ses milliers de followers (plus de 84 000 surt Instagram et 307 000 sur TiTok) n'ont guère apprécié et l'ont fait savoir à l'influenceuse de Miami. «Pas cool Jayne, ton père était un vétéran décoré», regrette l'un d'eux. «Vil et dégoûtant», lance un autre. «Jayne, supprime ces photos, excuse-toi pour ton manque de discrétion ou j'arrêterai de te suivre et j'espère que d'autres feront de même». Hasard ou pas, le compte Instagram de la principale intéressée n'était plus accessible.

Hahahaha her name is jayne rivera, we made bets she would become a pornstar during lunch at highschool. I mean her asshole is the first pic of her on google images so not too far off right? pic.twitter.com/ew4azUv684