7 filles et 5 garçons avec les lettres A, L, E et X

Ils nous rappellent d'emblée cette famille extrêmement nombreuse où un papa avait laissé derrière lui 31 orphelins, mais cette fois-ci, nous ne sommes plus du côté de Charleroi, mais bel et bien de l'autre côté de la frontière linguistique belge. Nous sommes précisément à Staden, petite commune flamande proche de Roulers. Au beau milieu de cette entité de 11 462 habitants, Gwenny, 32 ans, Marino, 39 ans, auront le plaisir d'accueillir, d'ici le printemps prochain,... un douzième enfant!

Une famille nombreuse, comme on n'en fait plus beaucoup de nos jours, mais qui présente également une sacrée particularité: les 11 premiers enfants possèdent tous un prénom comprenant les lettres A, L, E et X. Le quotidien belge néerlandophone Het Nieuwsblad nous apprend ainsi qu'il en sera de même pour le 12e et petit dernier de la famille Vaneenoo-Blanckaert.

On ne change pas une équipe qui gagne

«Nous avons toujours rêvé d'avoir douze enfants», confie la maman de 32 ans qui confirme par la même occasion que «c'est la dernière fois qu'elle est enceinte». Et de rassurer: «À la maison, ce n'est pas la chaos. Nos enfants sont calmes et nous ne sommes pas dans une maison de fous». Sept filles et quatre fils remplissent actuellement les rangs de la famille Vaneenoo-Blanckaert et le 18 avril prochain, c'est un cinquième petit garçon qui pointera le bout de son nez. Et comme le veut la tradition, ce dernier portera bien entendu un prénom composé des lettres A, L, E et X.

Alex (13ans ), Axel (12), Xela (11), Lexa (10), Xael (9), Xeal (8), Exla (5), Leax (4), Xale (2), Elax (1) et Alxe (6 mois) sont déjà pris, rappelle encore Het Nieuwsblad. Laex, Ealx et Exal restent encore des vraies pistes à explorer. Lequel l'emportera? Réponse d'ici sept mois!

(fl/L'essentiel )