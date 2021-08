«Il y a vraiment une vache à l'arrière de la voiture!»

«Fais moi comprendre que tu vis dans le Wisconsin sans me le dire». Une vidéo captée dans cette région rurale plus connue pour sa production de viande que pour ses attraits touristiques a fait le tour du web. La scène filmée au «drive» d'un McDonald's est venue confirmer le caractère particulier de l'état du Midwest. «Il y a vraiment une vache à l'arrière du véhicule», a commenté un utilisateur.

L'auteure de la vidéo a d'abord cru à un «fake», mais le propriétaire a confirmé qu'il avait bien décidé de transporter non pas une vache, mais trois... «Emmener une vache au fast-food, il y a quelque chose qui cloche», a estimé un internaute. Pour la personne qui a filmé la scène, le succès était inattendu: «Le lendemain, je me suis réveillée, il y avait plus de 52 000 vues (NDLR: 215 000 à l'heure actuelle). Juste parce qu'un vieil homme est allé chercher un repas chez McDonald's avec une jolie vache. Dommage qu'il n'a pas profité, lui, de ce buzz», a-t-elle expliqué.

Et pour cause, il n'est pas certain que l'éleveur en question soit très concerné par le fait de s'acheter une popularité à moindre frais sur Internet. L'histoire ne dit pas si l'homme a commandé un menu pour ses animaux à l'arrière, ni s'ils sont eux même destinés à être servis en burger chez McDonald's...

(th/L'essentiel)