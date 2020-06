Ils se baignent dans le Grand Canal et sont expulsés

Alors qu’après plusieurs mois de confinement, les frontières de l’Italie sont de nouveau ouvertes aux citoyens européens, deux touristes allemands ont été appréhendés par les forces de l’ordre pour s’être baignés dans le Grand Canal à Venise, comme le rapporte CNN.

La scène s’est déroulée mercredi dernier vers 15h. «Les deux hommes se sont déshabillés à proximité du pont Rialto en laissant là leurs vêtements. Ils ont sauté dans l’eau et ont nagé, traversant le Grand Canal», a déclaré un porte-parole de la police locale. Des agents de la ville ont filmé la scène et remis les images à la police. Interceptés par les forces de l’ordre, «les touristes ont alors été condamnés à une amende de 350 euros chacun et ont été expulsés temporairement de la ville», a ajouté le porte-parole.

Cette amende n’est pas liée à la crise du coronavirus, mais est prévue en cas d’infraction aux règles de la ville, et notamment le fait de nager dans la lagune. Les hommes ont été temporairement expulsés de Venise en vertu du règlement «DASPO urbano» qui permet aux autorités de renvoyer une personne d’une ville, afin de maintenir l’ordre public.

(L'essentiel)