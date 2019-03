Tous les employés lâchent leur job en même temps

Une chaîne de fast-food a été victime d'un incident peu banal, cette semaine dans l'Ohio. Les employés de trois restaurants Sonic Drive-In ont tous donné leur démission en même temps et déserté les locaux, rapporte Scioto Post. Sur la porte d'un établissement de Circleville, des salariés ont laissé un mot sans équivoque:

«À cause d'un management catastrophique, tout le magasin a démissionné. La société a été vendue à des gens qui ne s'intéressent à personne d'autre qu'à eux-mêmes. Désolés pour la gêne occasionnée, mais notre équipe refuse de travailler pour une entreprise qui traite ses employés comme s'ils étaient de la m… alors qu'ils ont tout donné dans l'histoire. Aux nouveaux propriétaires: allez vous faire foutre!»

Deux autres restaurants situés à Lancaster et Grove City ont également été vidés de leurs salariés. «Vous êtes la société la plus pourrie que nous ayons vue. Vous êtes une blague. Vous dites des choses racistes», pouvait-on lire sur la devanture de l'établissement de Lancaster. Le licenciement de sept membres de la direction en poste depuis plus de sept ans, l'arrivée de nouveaux patrons et une baisse des salaires – bien que démentie par un porte-parole de Sonic Drive-In – ont poussé les employés à agir de la sorte.

Pour l'heure, on ignore si les restaurants vont rester fermés et si les employés vont reprendre leur poste. «Nous reconnaissons que de tels changements peuvent être difficiles à comprendre pour les employés, et la plupart d'entre eux se sont vu offrir l'opportunité de continuer à travailler au drive-in. Les employés qui travaillent pour Sonic Drive-In peuvent envisager un travail amusant et stimulant sur lequel ils peuvent bâtir une carrière, s'ils le désirent», a réagi la société dans un communiqué transmis à Fox News.

(L'essentiel/joc)