Le cannabis tombe du ciel à Tel Aviv

Des centaines de sachets contenant du cannabis sont tombés du ciel cette semaine sur la place centrale de Tel-Aviv, à la grande joie de passants éberlués, qui se sont précipités sur la manne. Un miracle?

«Il est temps mes chers frères. Est-ce un oiseau? Est-ce un avion? Non, c’est le drone vert, qui distribue gratuitement du cannabis depuis le ciel», a écrit le groupe «Drone vert» dans un message sibyllin sur l’application Telegram, selon des médias israéliens.

It's raining #marijuana: A drone mysteriously dropped hundreds of bags of #cannabis over Rabin Square in #TelAviv Thursday afternoon.

