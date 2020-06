Il bat un record de course en pantalon

Johnny Gregorek est un coureur de demi-fond américain; l’un des meilleurs de la planète. Il est même désormais recordman du monde mais dans une discipline qui n’est pas olympique: celle du Blue Jean Mile. Il s’agit d’une course originale qui consiste à courir 1,6 km avec une paire de… jeans. L’Américain de 28 ans a parcouru la distance en 4'06"25 autour de la piste du Masters School de Dobbs Ferry à New York.

Plus de 1 800 fans ont regardé son exploit sur Instagram Live. Il a effacé des tablettes le chrono de Dillon Maggard de plus de cinq secondes (4'11"80), qui datait de 2017. À titre de comparaison, le meilleur temps réalisé sur la distance avec des shorts et non des pantalons est détenu, depuis 1999, par le Marocain Hicham El Guerrouj en 3'43"13.

31 000 dollars récoltés

C’est dans le but de récolter des fonds pour la National Alliance on Mental Illness (NAMI) que l’athlète du Massachusetts s’était lancé ce drôle de défi. Après la mort, l’an dernier, de son frère, Patrick (21 ans), qui souffrait d’une maladie mentale, sa motivation était grande pour soutenir «Paddy» et cette organisation à but non lucratif devenue très importante pour lui et sa famille. Le champion en Denim, qui avait enfilé des Levi's 501, a récolté plus de 31 000 dollars, dont 5 000 de la part de la société Levi Strauss & Co. Le tout a été filmé pour que le record soit homologué.

Pendant la course, l'épouse de Gregorek, Amy, ainsi que Kyle Merber, l'un de ses coéquipiers du New Jersey-New York Track Club (NJNYTC), ont fourni des commentaires sur Instagram Live. Ryan Manahan, un autre coéquipier, a dicté le rythme pour Gregorek dans les deux premiers tours et demi, tout en portant, comme lui, un jean.

Les parents de Gregorek, Christine et John - qui étaient des coureurs d'élite dans les années 1980 - ont surpris leur fils après la course. Il ignorait qu'ils seraient là, eux aussi, avec lui, pour ce challenge particulier.

