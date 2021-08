Son bout de mur porteur devient la saga de l’été

«Les restes de mon mur porteur valent plus, au kilo, que le mur de Berlin!» Cette phrase étrange vient mettre un point d’orgue à une histoire surréaliste qui a débuté par une simple story sur le compte Instagram de la page Suisseromandelibre, qui publie des memes sur l’actualité suisse pour plus de 50 000 abonnés. «Ma mère a accidentellement fait abattre un mur porteur chez nous… Vu que je suis une flippée ça donne un coup d’accélérateur à ma recherche de coloc!»

Ce message, publié en début de semaine, a beaucoup amusé – mais aussi inquiété - les followers, qui ont demandé des photos et donné des conseils pour venir en aide à l’anonyme derrière cette page humoristique. Celle-ci a accepté leur aide et donné des nouvelles régulières de l’avancée de l’«affaire du mur porteur» dans ses stories, recevant des messages de centaines de personnes chaque jour.

Une enchère qui dépasse la valeur du platine

«Ça a pris une ampleur très drôle, mais l’histoire de base est quand-même flippante», rigole Julie*, la co-administratrice de la page, qui a accepté de raconter anonymement les coulisses de l’histoire. «À la base, des ouvriers sont venus toquer chez ma mère pour proposer leurs services, et elle leur a demandé d’abattre un mur. Elle ne savait pas s’il était porteur mais ils n’ont pas été chercher plus loin, ils l’ont descendu sans se poser trop de questions. Il s’est avéré après coup que oui… Puis ma mère est partie en vacances et pendant ce temps je dormais là-bas, et j’ai flippé que la maison s’effondre. Alors on a fait venir des ingénieurs. Un des contacts m’a d’ailleurs été donné par un abonné!»

Rassurée par la pose d’étais pour soutenir son plafond, Julie a continué à poster des updates. «Les gens me demandaient des nouvelles, m’envoyaient des blagues… Ils sont hyper impliqués, parce qu’ils voient la blague se développer en temps réel et qu’ils peuvent y participer. Je trouve ça génial! Comme je suis restée anonyme, ce n’est pas trop intrusif non plus. Mais l’ampleur que ça a pris… J’en parlais avec des amis dans un bar et la table d’à côté nous a entendus et a réagi en mode "ah c’est toi l’histoire du mur porteur?!"»

Finalement, un abonné a suggéré de vendre des morceaux aux enchères, à l’instar des restes du mur de Berlin. Et l’idée a pris: l’enchère a été lancée à 5 centimes sur le site Ricardo, et le petit morceau repêché dans une poubelle atteignait les 500 francs suisses (environ 400 euros) moins de 24 heures après. «Les gens disaient que la valeur au kilo dépassait celle du platine, et celle des vestiges du mur de Berlin! J’étais un peu mal à l’aise quand-même, j’ai pris soin de leur rappeler que ce n’est qu’un bout de caillou, que c’est un peu exagéré… J’ai réfléchi à donner une partie de l’argent à ma mère pour payer les travaux et une partie à une association.»

La saga n’est pas terminée

Les doutes éthiques de Julie n’ont finalement pas eu lieu d’être, puisque suite à la création d’un faux compte concurrent, Ricardo a bloqué l’enchère. «Sinon on aurait sûrement atteint le millier d'euros! Tout de même, c’est fou, alors que le monde brûle et que le GIEC nous prédit l’apocalypse, les gens s’emballent pour un mur porteur… Mais tant mieux si j’ai pu faire un peu marrer les gens», philosophe Julie.

La saga n’est probablement pas terminée, puisque des démarches sont entreprises auprès de Ricardo pour faire débloquer le compte. Le problème vient visiblement d’un imposteur qui a récupéré les photos afin de créer une enchère concurrente, entraînant le blocage des deux comptes.

*prénom modifié

(L'essentiel/Pauline Rumpf)