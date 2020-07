Un ours dans le dos, une femme... fait un selfie

Monterrey, Mexico today...girl took a freaking selfie with a black bear #ThingsDumbPeopleDo pic.twitter.com/Eu3sbGPw8G — Gaby S. (@gabyserrar) July 18, 2020

Une scène surréaliste s’est déroulée le week-end dernier dans la réserve naturelle de Coahuila, au Mexique. Alors qu’elle se trouvait avec des amis, une jeune femme a vu un ours s’approcher d’elle. Le plantigrade, probablement un jeune vu sa taille, a commencé par renifler la promeneuse avant de lui serrer les jambes. Mais la femme est restée calme et impassible. Ce comportement a incité l’ours à partir, avant de revenir quelques secondes après. L’animal s’est alors levé sur ses deux pattes arrière et s’est placé derrière la promeneuse qui en a profité pour faire un selfie.

Ce comportement est inadéquat et devrait être évité, ont expliqué les autorités. Il est également recommandé de ne pas donner à manger aux ours, ni de s’approcher des oursons. La personne qui a partagé la vidéo sur les réseaux sociaux a expliqué qu’il n’était pas rare de voir des ours bruns dans la réserve. Et que ce n’était probablement pas la première fois qu’il se faisait prendre en photo.

(L'essentiel)