Ils braquent un hôtel où logent… des CRS!

Peu avant 19 heures, jeudi, deux jeunes personnes ont tenté de braquer un hôtel, situé à Montélimar-Nord, dans le département de la Drôme. Armés d'un tournevis, ils ont menacé un employé avant de s'emparer du contenu de la caisse de l'établissement, soit quelques centaines d'euros.

Mais ce que le duo n'avait pas prévu, c'est que des agents des Compagnies républicaines de sécurité (CRS) logeaient dans l'hôtel révèle Le Dauphiné.

Les deux suspects, une fille et un garçon, âgés respectivement de 16 et 17 ans, ont été arrêtés quelques minutes plus tard par des gendarmes. Ils ont été placés en garde à vue.

(L'essentiel/afp)