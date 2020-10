Humilié pour avoir perdu à Fantasy Premier League

Il y a des endroits où on ne rigole pas du tout avec le jeu virtuel Fantasy Premier League (FPL). Jugez donc avec l’exemple de Chris Talbot. Ce dernier a eu le malheur de terminer dernier de sa ligue à douze équipes. Or, lui et ses amis ont convenu que chaque année, le bonnet d’âne doit accomplir un gage désigné par le vainqueur. «Cela aide à garder tout le monde motivé pour ne pas oublier de faire son équipe ou abandonner», justifie l’un des participants, Pal Jon Fuller, au Sun.

Malgré tous ses efforts, Chris Talbot a échoué à la place maudite la saison dernière. «J’ai essayé toute l’année, vraiment, raconte-t-il à ESPN. Ce n’était pas un cas de figure où j’oubliais de faire ma composition d’équipe parce que j’avais la gueule de bois un samedi matin. J’ai rarement manqué une fenêtre de transfert et j’ai essayé de planifier les choses, mais cela n’a pas fonctionné pour moi, semaine après semaine».

«J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir»

En guise de sanction, il a hérité d’un gage qu’il avait lui-même imaginé pour les autres. Vêtu en tenue de footballeur et entièrement peint en doré, il a été contraint de jouer la statue humaine dans le centre-ville de Londres. Le tout en se perchant au-dessus d’un socle sur lequel était inscrit «Loser Fantasy Football 2019-2020».

Oh. Oh wow. My mates have a fantasy football league. The season loser has to do a forfeit, chosen by the winner. Chris was made to do this. pic.twitter.com/urDtIkTNJA