Monopoly lance une édition pour les tricheurs

Qui n’a jamais triché au Monopoly? Mauvais perdants, rassurez-vous, le plus célèbre des jeux de plateau va sortir une nouvelle version qui devrait vous plaire. Elle ne sera pas dédiée à une ville, à un pays ou à une œuvre de fiction, comme les autres déclinaisons, mais aux tricheurs! La «Cheaters Edition» a été dévoilée ces derniers jours.

En plus des règles habituelles, cette version dispose de cartes spéciales, qui permettent par exemple de se servir dans la banque, de déplacer le pion d’un autre joueur ou de ne pas régler un loyer dû. Mais il faudra être discret, sinon des sanctions sont prévues. Si la triche est correctement exécutée, le joueur sera récompensé!

«Une étude récente a révélé que près de la moitié des joueurs tentaient de tricher au Monopoly», a indiqué un responsable de l’éditeur, Hasbro, au média Insider. Ceux qui n’ont pas la dernière version en date pourront donc quand même tenter de contourner les règles avec le Monopoly classique.



