Bardot, Elizabeth II, Pelé et Delon sont morts ce lundi

La radio française RFI a présenté lundi ses excuses pour avoir publié par erreur les nécrologies de nombreuses personnalités, dont le footballeur Pelé, la reine Elizabeth II ou Brigitte Bardot, invoquant un «problème technique».

«Un problème technique a entraîné la publication de nombreuses nécrologies sur notre site. Nous sommes mobilisés pour rectifier ce bug majeur et présentons nos excuses aux personnes concernées ainsi qu'à vous qui nous suivez et nous faites confiance», a souligné la radio publique internationale sur son compte Twitter. Ce «bug majeur» a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, entre confusion, (in)compréhension ou moqueries.

Nous sommes mobilisés pour rectifier ce bug majeur et présentons nos excuses aux personnes concernées ainsi qu'à vous qui nous suivez et nous faites confiance. — RFI (@RFI) November 16, 2020

Parmi les personnalités évoquées dans ces nécros figuraient des dirigeants comme le guide suprême iranien Ali Khamenei, l'ancien président américain Jimmy Carter, le dirigeant cubain Raul Castro, le géant du football Pelé, mais aussi des acteurs et actrices (Clint Eastwood, Sophia Loren, Brigitte Bardot, Jean-Paul Belmondo).

Mais aussi l'ancien ministre et ex président de l'OM Bernard Tapie, qui a déjà été confronté plusieurs fois à des erreurs similaires (Le Monde avait publié déjà sa nécrologie il y a un peu plus d'un an, et la chaîne L'Equipe avait annoncé brièvement son décès dans un bandeau, en août).

????????[FLASH] - Grosse boulette de la part du média @RFI qui a publié de nombreux articles nécrologiques sur son site : Brigitte Bardot à Alain Delon, en passant par Bernard Tapie ou encore Line Renaud. La société présente "ses excuses" après ce "bug majeur". (@bertrandhadet) pic.twitter.com/dRAr9Qzq6t — La Plume Libre (@LPLdirect) November 16, 2020

(L'essentiel/AFP)