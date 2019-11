Des oeufs de glace géants recouvrent une plage

L'île finlandaise de Hailuoto, au nord de la Finlande, proche de la frontière suédoise, aurait-elle subi une invasion d'autruches? On aurait presque pu le croire, mais ce qui recouvre cette plage, ce ne sont pas des oeufs, mais des glaçons. Plusieurs promeneurs ont pu prendre des photos de cet étrange phénomène qui s'est produit dimanche dernier et ont posté leurs photos sur Instagram, images reprises dans la presse du monde entier.

Selon l'un des témoins cités par la BBC, habitant la région, c'était la première fois en 25 ans qu'il assistait à un pareil spectacle. Selon lui, ces glaçons avaient la taille d'un oeuf de poule pour les plus petits et celle d'un ballon de foot pour les plus grands. Ils couvraient une surface d'à peu près 30 mètres en bord de mer. Ce jour-là, dit-il, il faisait beau, la température était de -1°C et il y avait passablement de vent.

Polis par les vagues et le vent

Les conditions étaient donc idéales pour qu'un tel phénomène puisse se produire, selon l'expert météo de la BBC. Il s'agit en effet de petits glaçons qui grossissent lorsque l'eau de mer gèle sur eux quand le vent et les vagues les font rouler. De pareils phénomènes avaient déjà été observés auparavant, toujours sur des rives, notamment sur le lac Michigan ou en Sibérie.

