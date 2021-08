Ivre, l'oligarque tue un homme au lieu d'un ours

Il pourrait s'agir d'un simple fait divers. Mais le drame qui s'est joué dans la péninsule du Kamtchatka, illustre l'impunité dont croient bénéficier les élites économiques en Russie. Igor Redkin, 55 ans, oligarque, membre du parti de Vladimir Poutine, a tué un homme «par erreur», alors qu'il était en train de chasser un ours.

C'est en tout cas la version qu'il a communiquée à la police après avoir appris la mort de Andrei Tolstopyatov, 30 ans, père d'un enfant en bas âge et tué par balle. D'après M. Redkin, un ours avait semé la pagaille dans un village. Décidé à le stopper, l'oligarque a pris son fusil et tiré une rafale de balles sur l'animal. La version des témoins est bien différente. Selon eux, le quinquagénaire, ivre au moment des faits, aurait tiré au hasard depuis sa voiture.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes du drame. En attendant, Igor Redkin n'est plus en odeur de sainteté dans le clan Poutine. Il a dû démissionner du parti et a été placé en résidence surveillée, avant un procès qui pourrait l'envoyer en prison.

(th/L'essentiel)