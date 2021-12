À 104 ans, elle apprend à lire et à écrire

En novembre, Kuttiyamma, une femme de 104 ans de l'État du Kerala, dans le sud de l'Inde, a fait la une des journaux après avoir passé l’examen officiel d’alphabétisation, avec un score de 89 points sur 100. Une réussite qui lui a valu les félicitations du ministre de l’Éducation et du Travail du Kerala, Vasudevan Sivankutty.

Si Kuttiyamma a toujours voulu aller à l’école et nourri le désir de devenir professeur, son mariage précoce à l’âge de 16 ans et une vie centrée sur les tâches ménagères avaient mis un terme à ce rêve. «J’essayais de lire l’alphabet dès que j’en avais l’occasion, mais je n’ai jamais vraiment pu apprendre, car je devais m’occuper des tâches ménagères», a-t-elle ainsi expliqué à BBC. «Je ne pouvais donc aller nulle part et ne pouvais pas étudier non plus.»

Mais, contre toute attente, il y a un an, l’Indienne a commencé à apprendre à lire et à écrire: «Je m’asseyais à côté de mes petits-enfants et je les observais attentivement pendant qu’ils étudiaient», se souvient-elle. L’Indienne a également eu la chance de pouvoir rejoindre un programme d’alphabétisation parrainé par le gouvernement. Des cours étaient dispensés pour elle à la maison le matin et le soir. C’est ainsi qu’à 104 ans elle a pu se présenter à l’examen officiel d’alphabétisation, obtenu haut la main. «Je n’ai pas trouvé l’examen difficile», a-t-elle commenté.

(L'essentiel/vja)