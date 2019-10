Trump critique une option de son iPhone

Le président américain Donald Trump a regretté samedi la disparition du bouton physique d'accueil sur les nouveaux iPhone, une réclamation qu'il a adressée directement sur Twitter à Tim Cook, le patron d'Apple. «Pour Tim: Le bouton de l'iPhone était BIEN mieux que le Balayage!» a-t-il tweeté vendredi.

Donald Trump est passé d'un smartphone Android à un iPhone en mars 2017, l'année où Apple a abandonné le bouton physique d'accueil de ses modèles haut de gamme, au profit d'une utilisation 100% tactile, où il faut désormais appuyer sur l'écran pour faire apparaître la page d'accueil et balayer le cadran pour y revenir. Ce changement semble être la cible de l'agacement présidentiel, plutôt que le nouvel iPhone 11 d'Apple sorti en septembre.

Ce n'est pas la première fois que M. Trump critique les choix de conception du géant américain de la technologie. «Je n'arrive pas à croire qu'Apple n'ait pas sorti un iPhone avec un écran plus grand. Samsung va en profiter. STEVE JOBS DOIT SE RETOURNER DANS SA TOMBE», avait-il tweeté en septembre 2013.

To Tim: The Button on the IPhone was FAR better than the Swipe!